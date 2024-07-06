لجنة تخطيط الاهلي تثير غضب كولر.. تفاصيل

شهدت الفترة الأخيرة صدام بين السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي ولجنة تخطيط الفريق الأحمر بقيادة محسن صالح؛ وذلك فيما يخص صفقة المهاجم الجديد.

وكانت لجنة تخطيط النادي الاهلي بقيادة محسن صالح قد عرضت على كولر أكثر من مهاجم تمهيدًا للتفاوض معهم لضم أحدهما خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد رحيل أنتوني موديست، إلا أن كولر أبدى عدم موافقته على ضم أيًا منهم.

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وعرض كولر ثلاثة مهاجمين على مسئولي النادي الاهلي لفتح خط المفاوضات معهم، إلا أن لجنة تخطيط الأحمر رفضت البدء في مفاوضاته قبل دراسة السي في الخاص بكل لاعب منهم، وهو الامر الذي أغضب المدرب السويسري.

وفتح مسئولو النادي الاهلي خطًا من المفاوضات في الوقت الحالي مع الدولي المغربي يحيى عطية الله، لاعب شوتشي الروسي، وذلك تمهيدًا لضمه للفريق الأحمر لتدعيم مركز الظهير الأيسر، خاصة بعد إصابة علي معلول بقطع في وتر أكيلس.

كما يفاوض مسئولو النادي الاهلي حاليًا الجنوب إفريقي تيبوهو موكوينا لاعب صن داونز الجنوب إفريقي، وذلك تحسبًا لرحيل الدولي المالي أليو ديانج عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

كما تفاوض إدارة النادي الاهلي الكونغولي سيلفر جانفولا لاعب نادي يانج بويز السويسري، وذلك لتدعيم الخط الهجومي بالفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الاثنين المقبل، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، والذي يحتل فيه المركز الثاني برصيد 54 نقطة حصدها من 22 مباراة.