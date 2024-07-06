"حالة صعبة لوالدته وعيد ميلاده".. كيف قضى أحمد رفعت الأيام الأخيرة قبل وفاته؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

توفى فجر اليوم السبت 6 يوليو، أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر، بعد تدهور حالته الصحية، وفقا لما أعلنه ناديه.

وفي يوم 11 مارس 2024، سقط أحمد رفعت مغشيا عليه، خلال مباراة مودرن سبورت والاتحاد السكندري، المقامة على ستاد الإسكندرية، ونقل على إثرها إلى المستشفى، ليتم إثبات تعرضه لأزمة قلبية وتم إنعاشه لمدة استمرت أكثر من ساعتين، حسبما ذكر بيان مستشفى زمزم.

ونقل أحمد رفعت من مستشفى زمزم في الإسكندرية إلى وادي النيل في القاهرة، بعد استقرار حالته الصحية، ظهر رفعت للمرة الأولى بعد هذه الأزمة، خلال زيارة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة له، وذلك يوم 30 مارس.

وغادر أحمد رفعت المستشفى، يوم 6 أبريل، ونشر مودرن سبورت بيانا رسميا، قال فيه: "بحمد الله وفضله وهو القادر على كل شيء، يعلن مجلس إدارة النادي برئاسة وليد دعبس خروج أحمد رفعت من مستشفى وادي النيل عقب فترة من الرعاية الطبية والفحوصات اللازمة بعد الأزمة الصحية الأخيرة".

وأضاف البيان: "ستتم متابعة اللاعب بشكل دوري خلال الفترة القادمة حتى يعود إلى الملاعب قريبًا، ويشكر النادي جميع طوائف الشعب المصري التي لم تتوقف عن الدعاء والسؤال عن اللاعب، الآن، تكون الأخبار السعيدة متزامنة مع الأيام المباركة بختام شهر رمضان وقدوم عيد الفطر المبارك أتم الله به فرحتكم، وأسعد أيامكم، وكل عام وبلادنا في خير ورخاء".

وفي يوم 23 يونيو، وبعد الاحتفال بعيد ميلاده الـ31 يوم 20 يونيو، ظهر أحمد رفعت بعد خروجه من المستشفى مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "الكورة مع فايق" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وتحدث رفعت في هذا اللقاء عما حدث معه، وجاءت أبرز تصريحاته كالآتي:

"الوعكة الصحية التي عشتها كانت صعبة عليا وأسرتي وأشكر الجميع على مساندتي، مش فاكر أي حاجة عن ماتش الاتحاد السكندري والتي حدث لي فيها الأزمة الصحية، حاولت افتكر أي حاجة عن الماتش واللي حصل لكن مقدرتش لحد دلوقتي".

"لا أتناول مكملات وليست سببا فيما حدث لي، تعرضت لظروف قاسية قبل وعكتي الصحية واتذكرها ربما تكون سبب ما حدث، الظروف القاسية التي عانيت منها قبل وعكتي الصحية لها علاقة بالكرة، اعتاد منذ الصغر على اللعب في الصيام وما حدث لي لا علاقة له بذلك، فترة مرضي كانت صعبة للغاية ولا أتمنى أن يمر أي شخص بهذه التجربة".

"اتحكالي إني حاولت اقوم من على الأجهزة خلال فترة مرضي والأطباء تعاملوا مع ذلك، والدتي كانت في حالة صعبة خلال فترة مرضي، أبحث عن أسباب ما حدث لي في وعكتي الصحية، خضعت لعملية قسطرة بعد الاستفاقة من وعكتي الصحية، طبيب إيطالي أجرى لي عملية تركيب الدعامة، واستعين بجهاز منظم لضربات القلب بعد وعكتي الصحية".

"هناك تحذيرات طبية لي في الفترة الحالية بعد خروجي من المستشفى و عودتي لمنزلي، أتناول الأدوية 5-6 مرات على مدار اليوم، وأشكر نادي فيوتشر ووليد دعبس فهو يتعامل كأب وليس رئيس نادي فقط، علاقتي ممتدة مع نادر شوقي منذ فترة طويلة، ما حدث معي ليس بسبب ضغوط الكرة فهي معتادة لكنه أمر صعب وهيثم عرابي ونادر شوقي يعرفان ما حدث تحديدا".

"أرغب في استكمال مسيرتي الكروية لأن سني لسه صغير وأقدر أعمل ده، الدكتور قاللي هرجع ألعب كرة تانية وتابعت ما حدث لإريكسن".

وكان آخر ظهور لأحمد رفعت، يوم 24 يونيو، عندما زار تدريبات نادي فيوتشر، نشر الحساب الرسمي للنادي، عبر موقع "فيسبوك"، صورا من هذه الزيارة، وكتب: "انظروا من عاد أحمد رفعت هنا".