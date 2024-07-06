أحمد رفعت في تصريحات سابقة: "ما حدث معي بسبب ضغوطات نفسية من أشخاص في الكرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

توفى فجر اليوم السبت 6 يوليو، أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر، بعد تدهور حالته الصحية، وفقا لما أعلنه ناديه في بيان رسمي.

وحل رفعت ضيفا على برنامج "الكورة مع فايق"، يوم 23 يونيو، في الظهور الإعلامي الأول له، وكشف سبب ما حدث معه، قائلا: "ما حدث معي بسبب ضغوطات وأزمة نفسية من أشخاص في الكرة، ومش هقدر أقول لأنها حاجة صعبة وأثرت في نفسي وهبقى أقول في الوقت المناسب".

وأضاف: "كان هناك ضغوط بشكل غير طبيعي علي وما حدث معي لا يتحمله بني آدم، وهيثم عرابي ونادر شوقي واللاعبين في النادي يعرفون الموضوع".

وبدأت الازمة الصحية لأحمد رفعت، يوم 11 مارس 2024، عندما سقط مغشيا عليه، في مباراة مودرن سبورت والاتحاد السكندري، المقامة على ستاد الإسكندرية، ونقل على إثرها إلى المستشفى، ليتم إثبات تعرضه لأزمة قلبية وتم إنعاشه لمدة استمرت أكثر من ساعتين، حسبما ذكر بيان مستشفى زمزم.

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