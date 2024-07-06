آخر 24 ساعة قبل وفاة أحمد رفعت.. الطبيب المشرف: شاهد مباراة فرنسا والبرتغال.. ثم عاد وجلس مع والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف مدير مركز القلب الرياضي وأحد الأطباء المشرفين على علاج اللاعب أحمد رفعت، كواليس آخر يوم قبل وفاة لاعب مودرن سبورت.

وتوفيّ أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت صباح اليوم السبت، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وقال عيسى، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم، إن أحمد رفعت قد ذهب لمشاهدة مباراة فرنسا والبرتغال وكانت حالته الصحية جيدة وفي تحسن حتى أنه كان سيبدأ معهم مرحلة جديدة من التأهيل.

وأوضح مدير مركز القلب الرياضي أن أحمد رفعت بعدما انتهى من مشاهدة المباراة عاد إلى منزله وجلس مع والدته بصورة عادية وطلب منها أن يتناول الفاكهة وكانت حالته الصحية جيدة، مشيرًا إلى أن ما حدث لقلب أحمد رفعت هو التوقف تماماً مما أدى لوفاته السريعة.

وأتم الطبيب المشرف على علاج رفعت تصريحاته بقوله: "هذا قضاء الله وقدره لأن جهاز صدمات القلب لم يكن اللاعب في حاجة إلى استخدامه لأن ضربات القلب كانت قد وصلت إلى مراحلها الطبيعية".

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