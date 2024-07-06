"مات أحمد رفعت وسيموت آخرون".. مالك دجلة يطالب بإلغاء الدوري وتكريم اللاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

طالب رجل الأعمال ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة، إلغاء الدوري المصري موسم 2023-2024، عقب وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر.

وتوفى رفعت، فجر اليوم السبت 6 يوليو، بعد تدهور حالته الصحية، عقب سقوطه مغشيا عليه في مباراة فريقه والاتحاد السكندري، يوم 11 مارس، وإنعاش قلبه لما يقرب من ساعتين.

وكتب سامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" دوري أحمد رفعت ٢٠٢٣/٢٠٢٤، فليكن اليوم السادس من شهر يوليو ٢٠٢٤ يوماً تاريخياً من أجل أحمد رفعت و جميع اللاعبين، مات اللاعب الدولي أحمد رفعت و سنموت جميعاً رحمة الله عليه و علينا و على جميع المصريين فهل سيكون رد الفعل هو تأجيل مباراة ناديه القادمة؟".

وأضاف: "مات رفعت من مضاعفات ما حدث له في مارس فماذا فعلنا في الأشهر الأربع التي مرت حتى نحاول إنقاذه؟ أو حتى نتحاشى أن يتكرر الموقف الذي حدث له للاعب غيره؟، مات رفعت و سيموت آخرون إن استمر اللعب في شهري يوليو و أغسطس و في ظل هذه الأجواء الحارة".

وأتم سامي: "لقد كان إلغاء الدوري في موسم كورونا ثم في الموسم الذي يليه واجباً على من كانوا يديرون الكرة في حينها إلا أنهم عاندوا الطبيعة فأفسدوا مسابقتنا منذ حينها و اليوم و لوفاة اللاعب أحمد رفعت، أتمنى أن يتفق الجميع على قرار تاريخي بإطلاق اسم اللاعب أحمد رفعت على دوري هذا الموسم و إنهائه اليوم مع تطبيق اللائحة (أياً ما كانت نتيجتها) فيما يخص إعلان الترتيب النهائي للفرق مع الاتفاق على عدم إقامة أي احتفالات من قبل بطل الموسم الحالي (أهلي أو بيراميدز) تقديراً للظرف المؤلم، فهل من عاقل في كرة بلادنا حتى يحدث هذا؟".