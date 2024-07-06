يتقدمهم "هيثم عرابي وجنش وكهربا".. نجوم الرياضة يشيعون جثمان أحمد رفعت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

توافد نجوم الوسط الرياضي عقب صلاة الظهر اليوم السبت إلى قرية أبشان بمركز بيلا، محافظة كفر الشيخ لتشييع جثمان لاعب موردن سبورت والمنتخب الوطني الراحل أحمد رفعت.

وتقدم الحضور من الوسط الرياضي في تشيع الجثمان كلًا من لاعب الأهلي محمود عبدالمنعم "كهربا"، وزميله السابق بمودرن سبورت محمود عبدالرحيم "جنش" وزميله في مودرن سبورت عمرو السيسي المدير التنفيذي لمودرن سبورت هيثم عرابي ولاعب المحلة السابق صلاح ريكو ولاعب المصري حسين السيد.

توفى أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت صباح اليوم السبت؛ إثر توقف عضلة القلب.

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