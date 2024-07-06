"مع السلامة يا صاحبي".. حجازي ينعى أحمد رفعت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نعى أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي ومنتخب مصر، أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، والذي وافته المنية فجر اليوم السبت 6 يوليو 2024، بعد تدهور حالته الصحية.

وكتب حجازي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "مع السلامة يا صاحبي، أنا مش مصدق أني بكتب بوست زي ده و الله بس دي إرادة ربنا، اللهم اغفر له وارحمه".

وكان رفعت تعرض لأزمة قلبية، في مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري، يوم 11 مارس 2024، وسقط مغشيا عليه في الملعب دون تدخل أحد معه، ليدخل في غيبوبة ويجري عدة عمليات جراحية.