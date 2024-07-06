"كنت من أخلص وأنقى الرجال".. شيكابالا ينعى أحمد رفعت بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نعى محمود شيكابالا لاعب الزمالك، أحمد رفعت لاعب الفريق السابق ومودرن سبورت الحالي، والذي وافته المنية فجر اليوم السبت 6 يوليو، بعد تدهور حالته الصحية.

وكتب شيكابالا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى وفاة الأخ والصديق أحمد رفعت، وداعا يا رفعت كنت من أخلص وأنقى الرجال".

وأعلن نادي مودرن فيوتشر، وفاة أحمد رفعت، إثر تدهور حاد في حالته الصحية، والتي نقل بعدها إلى المستشفى.

وكان رفعت تعرض لأزمة قلبية، في مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري، يوم 11 مارس 2024، وسقط مغشيا عليه في الملعب دون تدخل أحد معه، ليدخل في غيبوبة ويجري عدة عمليات جراحية.