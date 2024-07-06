وكيل اللاعب يُعلنها صريحة: يحيى عطية الله يريد الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث محسن المعادي، وكيل المحترف المغربي بصفوف سوتشي الروسي يحيى عطية الله، عن العروض التي تصلهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال وكيل اللاعب، في تصريحات لفضائية إم بي سي مساء أمس الجمعة: "هناك تواصل مع أمير توفيق من النادي الأهلي ونرى كيف يمكن أن تتم الصفقة سواء بيع نهائي أو استعارة".

وأضاف وكيل اللاعب المغربي: "هناك عروض وصلتنا من روسيا وتركيا والسعودية ولكن اللاعب يريد الانضمام للأهلي".

وأتم محسن المعادي تصريحاته بالتنويه إلى وجود محادثات شفوية مع أندية في مصر ولكن لم تصل إلى مرحلة المفاوضات.

اللاعب صاحب الـ 29 عاماً قد انضم لصفوف نادي سوتشي الروسي قادمًا من نادي الوداد المغربي في فبراير الماضي ولكن تقارير محلية في بلاده أكدت أن الظهير الأيسر الدولي المغربي لا يريد الاستمرار هناك.

أندريه أورلوف المدير الرياضي لنادي سوتشي الروسي، كان قد قال في تصريحات خاصة لمصراوي بشهر أبريل الماضي:"لا نمانع رحيل يحيى عطية الله لأي نادٍ، لكن الأمر يتوقف على العرض المقدم لنا لبيعه وفي حالة تلقينا عرضًا قويًا من الممكن أن يرحل عن طريق الشرط الجزائي أيضًا".

موقع هسبورت المغربي، أوضح في تقرير سابق أن يحيى عطية رغم أن عقده مستمر مع سوتشي حتى عام 2026 ولكنه لا يرغب الاستمرار بالدوري الروسي عامة؛ حيث يمتلك عروضًا عربية

ولا يُعد الدوري الروسي التجربة الاحترافية الأولى للاعب الذي سبق وانضم لصفوف فولوس اليوناني في موسم 2019/2020 قادمًا من نادي أولمبيك آسفي المغربي قبل أن يعود بعد ستة أشهر عبر بوابة نادي الوداد.

وانضم الظهير الأيسر لصفوف المنتخب المغربي الأول في معسكر مارس 2022؛ حيث خاض بقميصه حتى الآن 20 مباراة دولية.

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