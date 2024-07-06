نادر شوقي وكيل أعمال أحمد رفعت: حقه جاي جاي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تصدر اسم وكيل اللاعبين نادر شوقي محركات البحث في الساعات الماضية بعد وفاة لاعب موردن سبور الراحل أحمد رفعت الذي كان ضمن اللاعبين الذين يعملون معه.

وجاء ذلك بسبب تصريحات سابقة لأحمد رفعت قال إن ما مر به من أزمة صحية يعود لضغوطات من قِبل أشخاص في مجال الكرة وما يعلم الأمر شخصين وهما المدير التنفيذي لنادي مودرن سبور هيثم عرابي ووكيل أعماله نادر شوقي.

وكتب نادر شوقي عبر حسابه بمنصة إكس اليوم السبت:"حقه جاي جاي".

وتوفى فجر اليوم السبت 6 يوليو، أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر، بعد تدهور حالته الصحية.

وحل رفعت ضيفا على برنامج "الكورة مع فايق"، يوم 23 يونيو، في الظهور الإعلامي الأول له، وكشف سبب ما حدث معه، قائلا: "ما حدث معي بسبب ضغوطات وأزمة نفسية من أشخاص في الكرة، ومش هقدر أقول لأنها حاجة صعبة وأثرت في نفسي وهبقى أقول في الوقت المناسب".

وأضاف: "كان هناك ضغوط بشكل غير طبيعي علي وما حدث معي لا يتحمله بني آدم، وهيثم عرابي ونادر شوقي واللاعبين في النادي يعرفون الموضوع".

وبدأت الأزمة الصحية لأحمد رفعت، يوم 11 مارس 2024، عندما سقط مغشيا عليه، في مباراة مودرن سبورت والاتحاد السكندري، المقامة على ستاد الإسكندرية، ونقل على إثرها إلى المستشفى، ليتم إثبات تعرضه لأزمة قلبية وتم إنعاشه لمدة استمرت أكثر من ساعتين، حسبما ذكر بيان مستشفى زمزم.

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