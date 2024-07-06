شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينعى أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى نادى بيراميدز، فى بيان رسمى، اللاعب أحمد رفعت الذى وافته المنية صباح اليوم السبت، وقال بيراميدز فى البيان، "ينعى مجلس إدارة نادى بيراميدز ورئيسه والعاملين به، ببالغ الحزن والأسى اللاعب أحمد رفعت، لاعب نادى مودرن سبورتومنتخب مصر.. ويتقدم نادى بيراميدز بخالص التعازى لأسرة اللاعب وناديه وأسرة الكرة المصرية، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسنكه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون".



بيراميدز ينعى أحمد رفعت

وكانت رابطة الأندية قد قررت تأجيل مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت في الجولة 30 من الدوري نظرًا لوفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.

وكان الحساب الرسمي لنادي مودرن سبورت، أعلن وفاة أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق في بيان رسمي، وذلك بعد مروره بوعكة صحية على مدار الأشهر الماضية.

وجاء بيان مودرن سبورت كالتالي:

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.

بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلون.