شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس ناعيا أحمد رفعت: إنسان مهذب وتخيلنا نجاته من الموت لكنه الوداع والان مع تفاصيل الخبر

حرص النجم أيمن يونس، المحلل الكروي ولاعب نادي الزمالك السابق، على تقديم العزاء لأسرة اللاعب أحمد رفعت، لاعب المنتخب المصري ونادي مودرن سبورت، الذي وافته المنية صباح اليوم، السبت، مؤكدا أنه كان إنسانا مهذبا ولاعبا مميزا.

وكتب يونس، عبر حسابه على منصة X: "البقاء لله.. خبر وفاة أحمد رفعت أحزنني جدا، كان إنسان مهذب محترم جدع وكمان لاعب مميز جدا، ربنا يصبر أهله و يقدرهم علي فراقه".

وأضاف يونس، "تخيلنا أنه نجا من الموت ولكنها كانت عودة للوداع قبل أن يعود لخالقنا الرحيم، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك يارب العالمين".

يأتى هذا وسط حالة من الصدمة عاشها الشارع الكروي المصري على الساعات الأخيرة، بعدما ودع أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن سبورت عالمنا، صباح اليوم عن عمر بلغ 31 عاماً، بعد تدهور حالته الصحية.

أحمد رفعت تعرض لوعكة صحية في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري، أي قبل 117 يوماً بالتحديد، حيث سقط على الأرض فاقداً للوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب.

وبعد فترة علاج بالمستشفى استمرت لمدة شهر تقريباً، غادر أحمد رفعت المستشفى لاستكمال العلاج في منزله مع التشديد من الأطباء على عدم قيامه بأعمال تتطلب مجهود بدني كبير.

وتقام صلاة الجنازة والدفنة على أحمد رفعت في مدينة أبشان بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، وسط حضور من زملائه ونجوم الكرة المصرية، صاحب الواحد وثلاثين عاماً ولد في يونيو 1993، ولعب لـ6 أندية خلال مسيرته الكروية وهي: مودرن سبورت، المصري، إنبي، الوحدة الإماراتي، الزمالك والاتحاد السكندري.