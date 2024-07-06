شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للطائرة يخسر أمام الصين فى نصف نهائي كأس التحدى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

خسر المنتخب المصري للرجال للكرة الطائرة أمام الصين بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الدور نصف نهائي بطولة كأس التحدي العالمي، المقامة خلال الفترة من 4 وحتى 7 يوليو الجاري فى مدينة ليني بالصين، استعدادا لأولمبياد باريس 2024 .

وتأهل منتخب مصر إلى نصف النهائي بعد الفوز على منتخب قطر بنتيجة “3-2“ في الدور ربع النهائي.

وتقام بطولة كأس التحدي بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، ويتأهل صاحب المركز الأول لدوري العالمي للكرة الطائرة العام المقبل.

ويشارك في كأس التحدي العالمي 8 منتخبات وهي: “مصر، قطر، الصين، بلجيكا، أوكرانيا، تشيلي، كرواتيا، والمكسيك“.

وتضم قائمة المنتخب المصري كلًا من: “محمد رضا، محمد رمضان، حسام يوسف، مصطفى جابر، رضا هيكل، سيف عابد، محمد مصطفى لعبة، أحمد عزب، محمد عسران، عبد الرحمن الحسيني، أحمد ضياء، محمد عادل، حمادة عثمان، ومحمد المهدي“.

ويترأس البعثة المصرية، عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد، ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من الأسباني فرناندو مونزو مديراً فنياً وطارق الزفتاوي مدرباً عاماً ومحمد السيد سيكو مدرباً والدكتور سامح ظلام اخصائى تأهيل وإصابات الملاعب، وأحمد سعيد محللًا تقنياً.