شكرا لقرائتكم خبر عن سني صغير والدكتور قالي هرجع العب تاني.. أبرز 13 تصريحا لأحمد رفعت قبل رحيله والان مع تفاصيل الخبر

رحل أحمد رفعت ، صانع ألعاب مودرن سبورت، صباح اليوم السبت عن عمر 31 عاماً، بعد تدهور حالته الصحية على إثر الوعكة التي تعرض لها من قبل فى مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري، حيث سقط على الأرض فاقداً الوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب.

وبعد فترة علاج بالمستشفى استمرت لمدة شهر تقريباً، غادر أحمد رفعت المستشفى لاستكمال العلاج فى منزله مع التشديد من الأطباء على عدم قيامه بأعمال تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا.

وننشر أبرز 13 تصريحاً للنجم الراحل أحمد رفعت قبل وفاته:



احمد رفعت



تصريحات أحمد رفعت

ـ ما حدث معي ليس بسبب ضغوط الكرة فهي معتادة لكنه أمر صعب وهيثم عرابي ونادر شوقي يعرفان ما حدث تحديدا

ـ أرغب في استكمال مسيرتي الكروية لأن سني لسه صغير وأقدر أعمل ده

ـ الدكتور قالي هرجع تلعب كرة تانية وتابعت ما حدث لأريكسن

ـ مش فاكر أي حاجة عن ماتش الاتحاد السكندري والتي حدث لي فيها الأزمة الصحية

ـ لا أتناول مكملات وليست سببا فيما حدث لي

ـ تعرضت لظروف قاسية قبل وعكتي الصحية وأتذكرها ربما تكون سبب ما حدث

ـ الظروف القاسية التي عانيت منها قبل وعكتي الصحية لها علاقة بالكرة

ـ اعتاد منذ الصغر على اللعب في الصيام وما حدث لي لا علاقة له بذلك

ـ والدتي كانت في حالة صعبة خلال فترة مرضي

ـ خضعت لعملية قسطرة بعد الاستفاقة من وعكتي الصحية

ـ هناك تحذيرات طبية لي في الفترة الحالية بعد خروجي من المستشفى وعودتي لمنزلي

ـ اتناول الأدوية 5-6 مرات على مدار اليوم

ـ كنت مخلص مع الأهلي السنة اللي فاتت وأمور قانونية حالت دون إتمام الصفقة.