شكرا لقرائتكم خبر عن الحزن يخيم على لاعبي مودرن سبورت أمام قبر أحمد رفعت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

خيم الحزن والبكاء على لاعبي مودرن سبورت خلال وداع زميلهم أحمد رفعت لاعب الفريق، والذي تم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير قبل قليل، بعدما توفي فجر اليوم السبت.

وحرص عدد من نجوم الكرة المصرية، وفى مقدمتهم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، ومحمود عبد الرحيم جنش، وعمرو السيسي لاعبا مودرن سبورت، وهيثم عرابي المدير التنفيذي لمودرن سبورت، حسين السيد لاعب المصري، على التواجد فى جنازة أحمد رفعت لاعب الفريق فى مسقط رأسه بكفر الشيخ، والذي توفي فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.



جنش وحسين السيد



جنش



كهربا فى الجنازة



كهربا



هيثم عرابي

وكشف مصدر مقرب من أحمد رفعت، صانع ألعاب مودرن سبورت الذي توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ، كواليس الدقائق الأخيرة فى حياة لاعب مودرن سبورت.



وقال المصدر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن أحمد رفعت توقف قلبه وسقط بشكل مفاجئ فى الثالثة فجر اليوم، قبل أن تهرع أسرته للاتصال بالطبيب المعالج.

وأضاف المصدر، أنه تم نقل أحمد رفعت للمستشفى بشكل عاجل، بناءً على توجيهات الطبيب، وخضع لعملية إنعاش قلبى رئوي متقدم لمدة ساعة و45 دقيقة، تلقى فيها رفعت صدمات كهربية وكل أدوية الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم، ولكن القلب لم يستجب، ليتم إعلان وفاته.

وكان أحمد رفعت يخضع لمتابعة بشكل دوري من خلال جهاز تم تركيبه على صدره، لمشاهدة كل الوظائف الحيوية، أهمها رسم القلب وضربات القلب، وظهر على الجهاز أن القلب متوقف ولا يوجد أي نشاط كهربائي بشكل نهائي.