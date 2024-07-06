شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مع كولر مستجدات تدعيم خط الوسط بعد موقف موكوينا وبن رمضان والان مع تفاصيل الخبر

يناقش مسئولو الأهلي مع مارسيل كولر مدرب الفريق مستجدات صفقة خط الوسط التي يعمل النادي على إتمامها خلال فترة الانتقالات الصيفية التي ستنطلق بعد أسابيع.

ويرغب الأهلي في حسم هذا الملف استجابة للسويسري مارسيل كولر المدير الفني، والذي أوصى بضم لاعب وسط صاحب خبرات جيدة خلال الموسم المقبل.

وطلب مارسيل كولر من مسئولى النادي ضم صفقة قوية فى خط وسط الفريق، وتحدث المدير الفني مع مسئولى القلعة الحمراء عن رؤيته لتدعيمات الفريق التي ستتم خلال الصيف الجاري، ورغم أن المدير الفني كان قد استثنى خط الوسط من تدعيمات الصيف، إلا أنه عاد وطلب ضم لاعب قوي فى هذا المركز يُشبه حمدي فتحي نجم الفريق السابق الذي رحل بداية الموسم الجاري لنادي الوكرة القطري.

في هذا الشأن، قال مصدر في الأهلي، إن كولر طلب ضم الجنوب أفريقي موكوينا لاعب صن داونز الجنوب أفريقي، أو التونسي محمد علي بن رمضان لاعب نادي فرينكفاروزي المجري، ويترقب المدرب السويسري نجاح إدارة النادي في ضم أحد من هذا الثنائي في الموسم المقبل أو لاعب آخر فى نفس مستواهما من أجل تدعيم خط الوسط، وشدد المصدر على أن كولر تراجع وطلب تدعيم الوسط بسبب إمكانية رحيل المالي أليو ديانج فى الموسم المقبل للاحتراف الخارجي، بجانب ارتفاع سن عمرو السولية.

ويجد الأهلي صعوبة - حتى الآن - في ضم موكوينا وبن رمضان، لكن الباب مازال مفتوحا أمامهما، وهناك بدائل أخرى يتفاوض معهم النادي لضم أحدهم حال فشل محاولات ضم موكوينا وبن رمضان رسمياً.

من ناحية أخرى، يستعيد الأهلى جهود نجميه أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر فى مباراة طلائع الجيش بالدورى المصرى بعد انتهاء الإيقاف. وغاب الثنائى عن مباراة الأهلى أمام الداخلية التى انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف بسبب الحصول على الإنذار الثالث فى مباراة الطلائع بالدور الأول.

وبدأ السويسري مارسيل كولر رحلة استكشاف طلائع الجيش بمشاهدة مبارياته الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه بحثاً عن انتصار جديد للمارد الأحمر فى مسابقة الدوري المصري بعد الفوز على الداخلية برباعية مقابل هدف أمس.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.