شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس إراحة محمد عبد المنعم أمام الطلائع استعداداً لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

يدرس الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر إراحة محمد عبد المنعم مدافع الفريق فى مباراة طلائع الجيش المقبلة بالدوري، لتجهيزه لمباراة بيراميدز المرتقبة المقرر لها 12 يوليو الجاري والتى ستحسم بشكل كبير صراع المنافسة على لقب الدوري بين الفريقين هذا الموسم.

ويشارك محمد عبد المنعم بصفة أساسية فى كل مباريات الأهلى الأخيرة بالدوري، ويرغب كولر فى منح الفرصة لياسر إبراهيم للظهور فى التشكيل الأساسى بجوار رامى ربيعة فى لقاء الطلائع ضمن سياسة التدوير لمحاربة الاجهاد وضغط المباريات.

ويستعد الأهلى لمواجهة الطلائع فى السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الاهلى والطلائع مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره فى جدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.



ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الطلائع ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.



