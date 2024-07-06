شكرا لقرائتكم خبر عن كمال عبد الواحد عن أحمد رفعت: كنت طيفا خفيفا ورجلا فى مواقفك وصديقا صادقا والان مع تفاصيل الخبر

نعى كمال عبد الواحد، نجم الكرة المصرية السابق ووالد عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي، أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، والذي توفى فجر اليوم، السبت، بعد تدهور حالته الصحية.

وكتب كمال عبد الواحد، عبر حسابه على فيس بوك، "مع السلامة يا حبيبيبي، كلنا اتفجعنا من كلمة الوداع لكنها إرادة الله وقدره، وجعت قلبي بجد، فى أمان الله، إنسان طيب ومهذب كنت فراشة تحلق فى السماء، وكنت طيف خفيف، كنت راجل فى مواقفك وكنت صديق صدوق وصادق كنت ابن نفتخر به ستظل في قلوبنا وقلوب الناس جميعا عزائي الوحيد انك مشيت من دون استئذان بسرعه ربنا يصبر امك يا حبيبيبي ويصبر اخواتك في الجنه ونعيمها يا حبيبيبيبي مع السلامه يا اطيب واحن واجدع وارجل الرجال الي اللقاء يا حبيبيبي.

وكشف مصدر مقرب من أحمد رفعت، صانع ألعاب مودرن سبورت الذي توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ، كواليس الدقائق الأخيرة فى حياة لاعب مودرن سبورت.



وقال المصدر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن أحمد رفعت توقف قلبه وسقط بشكل مفاجئ فى الثالثة فجر اليوم، قبل أن تهرع أسرته للاتصال بالطبيب المعالج.

وأضاف المصدر، أنه تم نقل أحمد رفعت للمستشفى بشكل عاجل، بناءً على توجيهات الطبيب، وخضع لعملية إنعاش قلبى رئوي متقدم لمدة ساعة و45 دقيقة، تلقى فيها رفعت صدمات كهربية وكل أدوية الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم، ولكن القلب لم يستجب، ليتم إعلان وفاته.

وكان أحمد رفعت يخضع لمتابعة بشكل دوري من خلال جهاز تم تركيبه على صدره، لمشاهدة كل الوظائف الحيوية، أهمها رسم القلب وضربات القلب، وظهر على الجهاز أن القلب متوقف ولا يوجد أي نشاط كهربائي بشكل نهائي.