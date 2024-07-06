شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا وجنش وعمرو السيسي وحسين السيد أول الحاضرين فى جنازة أحمد رفعت والان مع تفاصيل الخبر

حرص عدد من نجوم الكرة المصرية، وفى مقدمتهم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، ومحمود عبد الرحيم جنش، وعمرو السيسي لاعبا مودرن سبورت، وهيثم عرابي المدير التنفيذي لمودرن سبورت، حسين السيد لاعب المصري، على التواجد فى جنازة أحمد رفعت لاعب الفريق فى مسقط رأسه بكفر الشيخ، والذي توفي فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وكشف مصدر مقرب من أحمد رفعت ، صانع ألعاب مودرن سبورت الذي توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ، كواليس الدقائق الأخيرة فى حياة لاعب مودرن سبورت.

وقال المصدر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن أحمد رفعت توقف قلبه وسقط بشكل مفاجئ فى الثالثة فجر اليوم، قبل أن تهرع أسرته للاتصال بالطبيب المعالج.

وأضاف المصدر، أنه تم نقل أحمد رفعت للمستشفى بشكل عاجل، بناءً على توجيهات الطبيب، وخضع لعملية إنعاش قلبى رئوي متقدم لمدة ساعة و45 دقيقة، تلقى فيها رفعت صدمات كهربية وكل أدوية الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم، ولكن القلب لم يستجب، ليتم إعلان وفاته.

وكان أحمد رفعت يخضع لمتابعة بشكل دوري من خلال جهاز تم تركيبه على صدره، لمشاهدة كل الوظائف الحيوية، أهمها رسم القلب وضربات القلب، وظهر على الجهاز أن القلب متوقف ولا يوجد أي نشاط كهربائي بشكل نهائي.



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جنازة-أحمد-رفعت