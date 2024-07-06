شكرا لقرائتكم خبر عن الموضوع مقلق.. ماذا قال أحمد رفعت عن فترة مرضه؟ والان مع تفاصيل الخبر

قبل رحيله بأيام قليلة، تحدث أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت عن تفاصيل مرضه بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها فى مارس الماضي. وقال أحمد رفعت في تصريحات تليفزيونية، "القصة كلها إن قلبي وقف، وده وارد إنه يحصل في أي وقت، وأكتر حد معرض إنه يحصله كده هو أنا لأنى يادوب لسه قايم من الموضوع".

وأضاف رفعت، "فالموضوع مقلق يعني إنك تبقى قاعد مش عارف إيه ممكن يحصلك.. هتكمل ولا مش هتكمل.. فى الآخر كلنا هيحصلنا كده".



احمد رفعت

من جهته كشف مصدر مقرب من أحمد رفعت ، صانع ألعاب مودرن سبورت الذي توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ، كواليس الدقائق الأخيرة فى حياة لاعب مودرن سبورت.

وقال المصدر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن أحمد رفعت توقف قلبه وسقط بشكل مفاجئ فى الثالثة فجر اليوم، قبل أن تهرع أسرته للاتصال بالطبيب المعالج.

وأضاف المصدر، أنه تم نقل أحمد رفعت للمستشفى بشكل عاجل، بناءً على توجيهات الطبيب، وخضع لعملية إنعاش قلبى رئوي متقدم لمدة ساعة و45 دقيقة، تلقى فيها رفعت صدمات كهربية وكل أدوية الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم، ولكن القلب لم يستجب، ليتم إعلان وفاته.

وكان أحمد رفعت يخضع لمتابعة بشكل دوري من خلال جهاز تم تركيبه على صدره، لمشاهدة كل الوظائف الحيوية، أهمها رسم القلب وضربات القلب، وظهر على الجهاز أن القلب متوقف ولا يوجد أي نشاط كهربائي بشكل نهائي.