شكرا لقرائتكم خبر عن مكتشف أحمد رفعت: عاد من الموت ليودعنا وكنا نطلق عليه لقب الفيلسوف والان مع تفاصيل الخبر

تحدث إمام محمدين، رئيس قطاع الناشئين بالاتحاد السكندري ومكتشف أحمد رفعت خلال فترة تواجده بإنبي، عن علاقته بالنجم الراحل، والذى ودع عالمنا فجر اليوم السبت.

وقال إمام محمدين، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، "صُدمت الصبح على الخبر، زوجتي أبلغتني بوفاة أحمد رفعت، آخر مرة تواصلت معه كنت أخضع لجراحة وكان يريد أن يزورني وقلت له إنني سأزوره".

وأضاف محمدين، " أحمد رفعت بعد رحيله عن الأهلي انضم مع كهربا لنادي إنبي، وتدرب مع فريق 15 سنة، وهو شخصية مثالية منذ الصغر وسابق سنه، وأعزي والدته وإخوته وأهله، لا أجد ما أقوله غير أنه طوال فترة تواجده لم يفتعل أي مشاكل وكنا نطلق عليه لقب الفيلسوف نظراً لكلامه وتنظيمه وأسلوبه".

وتابع، "أحمد رفعت تعرض لمحنة في 2010 لإصابة صعبة في الحوض ومجلس الإدارة وقف بجانبه وخضع للعلاج في ألمانيا وعمل اسم كبير في منتخب الشباب ولمع اسمه وانضم للزمالك.

واختتم، "أحمد رفعت إنسان محترم قبل أن يكون لاعب كرة قدم، وعودته من مباراة الاتحاد كانت ليودعنا ويسلم علينا ويزورنا، شخص عزيز ومثالي لأبعد درجة وهذا قدر ربنا".