شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلى فى الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الزمالك، بقيادة مديره الفنى البرتغالى جوزيه جوميز ، لعبور الإسماعيلي في المباراة المقرر لها السابعة مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى NILE).

ج..حذر جوميز اللاعبين من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع فى إنهاء الهجمات، مطالبا إياهم باستغلال الفرص لتسجيل هدف مبكر يربك فريق الإسماعيلي، ويمنحهم دفعة معنوية لحصد الثلاث نقاط، والتقدم فى جدول الترتيب.

ج..يضع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك اليوم، السبت، الرتوش الأخيرة على خطة عبور الإسماعيلي، فى مران الفريق الأخير قبل المواجهة المرتقبة.

ج..تعادل الزمالك مع فاركو بهدف لكل فريق فى آخر ظهور فى المسابقة، فيما خسر الإسماعيلى من سيراميكا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للدوري.

ج..يحتل الزمالك المركز التاسع بجدول الدوري برصيد 38 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 36 هدفا وتلقت شباكه 24.

ج ..يحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 33.

