شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفق مع موديست على تسديد آخر جزء من مستحقاته على شهرين والان مع تفاصيل الخبر

حصل الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي على 90% من مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي بعد انتهاء عقده مع القلعة الحمراء يوم 30 يونيو الماضي.

ويتبقى لـ موديست ما يقرب من 300 ألف دولار سيحصل عليها على دُفعتين خلال شهر يوليو الجاري وأغسطس المقبل.

وأنهى مسئولو النادي الأهلى إجراءات إنهاء عقد اللاعب بنهاية يونيو الماضي، وتم رفض فكرة تمديد عقد اللاعب لمدة شهرين ليستمر مع الفريق لنهاية الموسم الجاري.

وشهدت الأيام الماضية اتصالات ومفاوضات بين الأهلي ووكيل أعمال المهاجم الفرنسي تم خلالها الاتفاق على جميع تفاصيل إنهاء العقد وحصول المهاجم الفرنسي على جميع مستحقاته المالية ومكافآته دون تأخير، ليُسدل الستار عن مشوار اللاعب الذي انتقل للأهلي الصيف الماضي في صفقة إنتقال حر عقب انتهاء عقده مع بروسيا دورتموند الألماني.

وانضم موديست للأهلي مطلع الموسم الحالي في صفقة انتقال حر ولكنه لم يثبت أوراق اعتماده بالقميص الأحمر ليتم الاستقرار على توجيه الشكر له ، حيث كان ينص العقد المبرم بينه وبين الأهلي على التوقيع لمدة موسم واحد قابل للتجديد تلقائياً حال وصول نسبة مشاركة اللاعب إلى 75% من عدد المباريات وتسجيل 20 هدفاً، وهو ما لم يتحقق ليُنتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري ويرحل يوم 30 يونيو بعد الاتفاق على عدم تمديده 60 يوماً.

من ناحية أخرى ، يستعيد الأهلى جهود نجميه أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر فى مباراة طلائع الجيش بالدورى المصرى بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب الثنائى عن مباراة الأهلى أمام الداخلية التى انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف بسبب الحصول على الإنذار الثالث فى مباراة الطلائع بالدور الأول.

وبدأ السويسري مارسيل كولر رحلة استكشاف طلائع الجيش بمشاهدة مبارياته الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه بحثاً عن انتصار جديد للمارد الأحمر فى مسابقة الدوري المصري بعد الفوز على الداخلية برباعية مقابل هدف أمس.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.