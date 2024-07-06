شكرا لقرائتكم خبر عن 10 غيابات عن الإسماعيلى قبل مواجهة الزمالك فى الدوري غداً والان مع تفاصيل الخبر

أعلن ايهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، قائمة فريقه التى تستعد لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء غدٍ، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري

ويغيب عن الإسماعيلى كل من، أحمد عادل عبد المنعم ومحمد فوزى وأحمد الشيخ للإصابة، وحمدى النقاز للإيقاف، بالإضافة إلى عبد الرحمن الدح وباسم مرسى ومحمد حسن للاستبعاد الفنى، ومحمد هاشم وأحمد محسن وكريم عرفات للاستبعاد من تدريبات الفريق الأول.

وضمت قائمة الاسماعيلى كلاً من: "كمال السيد وعبد الله جمال وعبد الكريم مصطفى ومحمد دسوقى ومحمد نصر ومحمد عمار وحاتم سكر وعماد حمدى وعبد الرحمن مجدى وهشام محمد ومحمد بيومى ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع وعمر الساعى ونادر فرج ومروان حمدى ومحمد خطاري وعمر القط وخالد النبريصى وايرك تراوري".

وعكف إيهاب جلال على دراسة مباريات الزمالك للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفارس الابيض بحثاً عن استعادة الانتصارات للدراويش بالمسابقة المحلية.



وخسر الاسماعيلى من سيراميكا بهدف دون رد بهدف دون رد بالجولة الاخيرة لمسابقة الدوري.



ويحتل الزمالك المركز التاسع بجدول الدوري برصيد 38 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 24 هدف.



فيما يحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 33 هدف.