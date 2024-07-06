شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 6 يوليو 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، محمد الننى يحمل شارة القيادة للمنتخب الأولمبى فى باريس، دقيقة حدادا على وفاة أحمد رفعت قبل مباراتي الدوري اليوم.

محمد الننى يحمل شارة القيادة للمنتخب الأولمبى فى باريس

استقر البرازيلي روجيريو ميكالى المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي على منح شارة القيادة خلال مباريات أوليمبياد باريس 2024 لـ محمد النني الذى رحل مؤخرا عن صفوف نادي آرسنال الانجليزى بحكم خبرته الدولية . دقيقة حدادا على وفاة أحمد رفعت قبل مباراتي الدوري اليوم قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم الوقوف دقيقة حدادا على اللاعب أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن سبورت، في مباراتي سموحة وإنبي، وزد إف سي والبنك الأهلي، وذلك بعد وفاة اللاعب في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت. جوميز يدرس منح الفرصة لشباب الزمالك فى مباريات الدوري المصري يدرس البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح الفرصة لأكبر عدد من الشباب في المباريات المقبلة للوقوف علي مستواهم وضخ دماء شديدة في الفريق.

كولر يجتمع مع كهربا قبل العودة للتدريبات الجماعية فى الأهلى

يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى جلسة مع لاعبه محمود عبد المنعم كهربا قبل انتظامه في التدريبات الجماعية غداً الاحد . الأهلى يستعد للإعلان عن تمديد تعاقد عمرو السولية موسمين

يستعد مسئولو النادي الأهلي للإعلان عن تمديد عقد عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق لمدة موسمين بعد انهاء كافة التفاصيل مع اللاعب.

تأجيل مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت نظرًا لوفاة اللاعب أحمد رفعت

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، تأجيل مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت نظرًا لوفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.

الإسماعيلى يتوجه للقاهرة اليوم للدخول فى معسكر مغلق استعدادا للزمالك

ينهى فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال اليوم السبت استعداداته لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء غداً الاحد على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.