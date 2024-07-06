شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عرض الأهلي لضم مدافع زد بورقة "المقايضة" والان مع تفاصيل الخبر

كثّف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع نظرائهم فى زد للحصول على مدافع الأخير محمد إسماعيل للحصول على خدماته الموسم المقبل.

ويرغب الأهلي فى تدعيم خط دفاع الفريق بأكثر من صفقة، فبعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء إجراءات ضم يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري لمدة موسم على سبيل الإعارة، بدأ التفكير فى صفقة أخرى.

ويُعد محمد إسماعيل أحد أبرز اللاعبين المُرشحين بقوة لارتداء قميص الأهلي الموسم المقبل، ويتفاوض الأهلي حالياً مع زد لإتمام الصفقة.

ويحاول الأهلي استغلال أكثر من لاعب لا يُشارك مع الفريق بشكل مُنتظم الموسم الجاري أبرزهم طاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي كريستو، من أجل الدخول في صفقة مٌقايضة مع زد لضم محمد إسماعيل.

من ناحية أخرى، يستعيد الأهلى جهود نجميه أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر فى مباراة طلائع الجيش بالدورى المصرى بعد انتهاء الإيقاف.



وغاب الثنائى عن مباراة الأهلى أمام الداخلية التى انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف بسبب الحصول على الإنذار الثالث فى مباراة الطلائع بالدور الأول.

وبدأ السويسري مارسيل كولر رحلة استكشاف طلائع الجيش بمشاهدة مبارياته الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه بحثاً عن انتصار جديد للمارد الأحمر فى مسابقة الدوري المصري بعد الفوز على الداخلية برباعية مقابل هدف أمس.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.