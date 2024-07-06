وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان مشروعات الطرح الاستثماري بمركز شباب الكوم الأخضر

ياسر رشاد - القاهرة - بإجمالي مبلغ 20 مليون جنية

السبت 06/يوليو/2024 - 04:19 م 7/6/2024 4:19:16 PM

قام وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي يرافقة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بافتتاح العديد من المنشات الرياضية بمركز شباب الكوم الأخضر بمحافظة الجيزة.

وكان في استقبال الوزير والمحافظ مجموعة من الطلائع والتي قامت بتقديم عرض فنى فى بداية الجولة .

كما قام الدكتور اشرف صبحي والنجار بتفقد معرض أندية الفتاة وحرص وزير الشباب على زيارة كافة ارجاء المعرض وتناول صبحي الحديث مع الفتيات المشاركات فى المعرض .

وأكد وزير الشباب على استمرار التطوير لجميع مراكز الشباب والاندية بمختلف محافظات الجمهورية نظرا لاهمية ما تقدمه تلك المراكز والأندية من خدمات وتلبية احتياجات أبنائنا بالاضافة الى زيادة وتنمية الوعى لدي شبابنا ،

واشار "صبحي " الي أننا قد قمنا اليوم بافتتاح ملعب متعدد الأغراض وحمام سباحة بتكلفة اجمالية "20”مليون جنيه واضاف وزير الشباب والرياضة علي تشجيعه فكرة الطرح الاستثماري حيث سيستفاد مركز شباب الكوم الأخضر من هذا الطرح منً خلال الأرباح المالية والعائد المادي الذي سيجنيه المركز من تلك المنشآت الرياضية كل شهر.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على عزم المحافظ التوسع فى انشاء مراكز الشباب وتخصيص المساحات اللازمة لاقامتها بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لما تمثله من متنفس للشباب والسكان من مواطنى المحافظة.