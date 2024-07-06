ناجلسمان يعلق على خروج ألمانيا وكيفية تعويض كروس

ياسر رشاد - القاهرة - علق يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الأول الألماني لكرة القدم، على الخروج من بطولة أمم أوروبا 2024، وذلك بعد الخسارة من إسبانيا بهدفين مقابل هدف واحد، في الدور ربع النهائي من المسابقة.

وتستضيف ألمانيا منافسات كأس الأمم الأوروبية 2024، حيث تشهد المسابقة منافسات قوية للغاية.

وتحدث ناجلسمان في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بمقر منتخب ألمانيا قبل مغادرته، حيث قال: "سعب للغاية تعويض توني كروس بلاعب بنفس الجودة".

وأضاف: "نمتلك لاعبين مثل ألكسندر بافلوفيتش وأنجيلو ستيلر، فهم قادرين على تأدية هذا الدور من حيث أسلوب اللعب، كما يوجد باسكال جروس ولكنه يمتلك 33 عامًا الآن".

وتطرق للحديث عن توديع ألمانيا اليورو وعيناه مملؤة بالدموع، فقال: "أحاول أن أقاومها ولكن الأمر كان به الكثير من المشاعر، منذ مارس كنت أقول بأن من المهم وجود الجماهير، وبالفعل شعروا بالتغيير".

وتابع: "كنا نود إسعادهم لقد بذلنا قصارى جهدنا ولم يكن السبب أننا بدأنا بإيمري تشان وليروي ساني، ومن السهل على البعض الحكم بأثر رجعي".