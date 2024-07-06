يورو 2024: قبل مباراته المائة.. تعرف على مشوار ساوثجيت مع منتخب أنجلترا

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب انجلترا مساء اليوم ( السبت ) مباراته المئوية مع المنتخب الانجليزي كمدير فني امام منتخب سويسرا ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة يورو 2024 .

ورغم الانتقادات الواسعة التي تعرض لها جاريث ساوثجيت خلال مشواره مع المنتخب الانجليزي سواء في بطولة يورو 2024 او ما سبقها من بطولات الا انه حقق نجاحا ملحوظا مع منتخب الاسود الثلاث حيث سبق وان قاد منتخب انجلترا الى التأهل الى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا محققا المركز الثالث وايضا التأهل الى المباراة النهائية لبطولة يورو 2020 وخسر اللقب بفارق ركلات الترجيح عن المنتخب الايطالي .

ولعب منتخب انجلترا تحت قيادة جاريث ساوثجيت 99 مباراة فاز في 60 مباراة وتعادل في 23 مباراة وخسر 16 مباراة وهو سجل يعد الافضل بين مدربي المنتخب الانجليزي في السنوات الثلاثين الاخيرة لكن يبقى احرازه لقب مع منتخب انجلترا ليضعه بين اساطير التدريب الانجليزية مثل السير الف رامزي الذي قاد منتخب انجلترا للفوز باللقب الوحيد في تاريخ كرة القدم الانجليزية وهو الفوز بلقب كأس العالم 1966 و السير بوبي روبسون الذي قاد منتخب انجلترا للمركز الرابع في كأس العالم في ايطاليا عام 1990 .

يذكر ان منتخب انجلترا سيواجه منتخب سويسرا بعدما نجح في تصدر مجموعته في الدور الاول التي ضمت كل من صربيا وسلوفينيا واوكرانيا ثم التغلب بصعوبة بالغة على منتخب سلوفاكيا بهدفين لهدف بعد الوقت الاضافي بعد مباراة درامية .