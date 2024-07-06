رافينها عن مواجهة أوروجواي: "نحن البرازيل"

ياسر رشاد - القاهرة - علق رافينها، لاعب المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، على المواجهة المرتقبة بين البرازيل وأوروجواي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

وأكد رافينها أن مواجهة منتخب أوروجواي ستكون صعبة، لكننا المنتخب البرازيلي وسنبذل أصى جهد للتأهل لنصف النهائي.

تصريحات رافينها

تحدث رافينها عن مواجهة البرازيل وأوروجواي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، حيث قال: "سنقاتل حتى الموت، هناك من يرى أن أوروجواي ستتأهل بسهولة، نحن منتخب البرازيل، ربما نغير المدرب والعديد من اللاعبين، لكن هدفنا هو الفوز".

وأكمل: "بالتأكيد ستكون مباراة صعبة علينا وعليهم، نعرف إمكانيات أوروجواي جيدًا، يعتقد البعض أننا متنا ولكننا سنقاتل".

وأضاف: "بالطبع أتحدث مع أراوخو، لكن عن أشياء خارج كرة القدم، عن العائلة".

وأكمل: "اتكلم مع فينيسيوس ورودريجو ولكن عن الحياة عندما أكون في إسبانيا، لا أحب التحدث مع المنافسين، الشيء الوحيد الذي نتحدث عنه هو عائلتنا، لدنيا علاقة جيدة للغاية".

وأتم رافينها تصريحاته: "أوروجواي يعرفون قوة منتخب البرازيل، لا يفكرون بتلك الطريقة، هذه المباراة كان يمكن أن تكون نهائي كوبا أمريكا، ستكون واحدة من أصعب المباريات بشكل عام، لكن الأفضل في تلك المواجهة هو من سيفوز في النهاية".