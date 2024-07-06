شيكابالا ينعى أحمد رفعت: "وداعًا"

ياسر رشاد - القاهرة - نعى قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود عبد الرازق “شيكابالا”، وفاة لاعب مودرن سبورت أحمد رفعت، بعد معاناته من مشاكل قلبية.

وكان رفعت قد توفي صباح اليوم السبت، وسط حالة من الصدمة بين جماهير كرة القدم المصرية.

وكتب شيكابالا عبر حسابه الشخصب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث قال: "ببالغ الحزن والأسي وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى وفاة الأخ والصديق أحمد رفعت".

وأضاف: "وداعًا يا رفعت كنت من أخلص وأنقى الرجال".

وتعرض رفعت لوعكة صحية شديدة خلال الشهور الماضية، حيث سقط فجأة خلال مباراة مودرن سبورت والاتحاد السكندري في الحادي عشر من مارس الماضي، أثناء خوض المباراة.

وقام طبيب فريق مودرن سبورت بنقل اللاعب سريعًا لأقرب مستشفى، حيث بقى هناك عدة أيام تحت الرعاية الطبية الدقيقة لمتابعة حالته السيئة.