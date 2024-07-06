منتخب الولايات المتحدة الامريكية لكرة السلة الاسطوري يتجمع استعدادا لباريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - وصل نجم نجوم كرة السلة الامريكية ليبرون جيمس الى معسكر منتخب الولايات المتحدة الامريكية لكرة السلة والذي انطلق اول امس في مدينة لاس فيجاس الامريكية استعدادا لخوض نهائيات مسابقة كرة السلة بدورة الالعاب الاوليمبية باريس 2024 والتي ستنطلق يوم 24 يوليو الحالي .

وبوصول ليبرون جيمس - 39 عاما - الذي يتطلع للمشاركة الاوليمبية الثالثة في تاريخه ولاول مرة منذ عام 2012 بلندن يكتمل تشكيل منتخب الولايات المتحدة الامريكية الاسطوري والذي تخوض به الالعاب الاوليمبية من اجل حصد الميدالية الذهبية وتعويض الفشل الذريع الذي صادف منتخب الولايات المتحدة الامريكية في اخر نسختين لكأس العالم بالحصول على المركز السابع و الرابع تواليا وهي مراكز تعد بمثابة الاهانة لكرة السلة الامريكية على الرغم من ان الولايات المتحدة الامريكية تخوض منافسات كأس العالم دوما بمجموعة من لاعبي الصف الثاني حيث تحرص على مشاركة لاعبي الصف الاول في الالعاب الاوليمبية .

ووصل ليبرون جيمس الى معسكر منتخب الولايات المتحدة الامريكية في لاس فيجاس الذي بدأ بأنضمام الاساطيرمثل كيفين ديورانت و وستيف كوري و بام أديبايو و انتوني ادواردز وانتوني ديفيز وتريسي هالبيرتون و كاوي ليونارد و جويل امبد والمدير الفني تي لو و المساعد ستيف كير .

وسيبدأ منتخب الولايات المتحدة الامريكية مبارياته بمواجهة صربيا يوم 28 يوليو الجاري .