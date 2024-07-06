حسام حسن يقود تشكيل سموحة أمام إنبي بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عن التشكيل الرسمي لمواجهة إنبي، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المقرر انطلاق مواجهة سموحة أمام نظيره إنبي في الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب الإسكندرية.

تشكيل سموحة أمام إنبي

حارس المرمى: محمد أشرف

خط الدفاع: عبدالرحمن عامر - أحمد خالد - جاستين آرثر - بركات حجاج.

خط الوسط: عمرو قلاوه - دكو دودو - محمد كناريا - حمدي علاء.

خط الهجوم: حسام حسن - مصطفى البدري.

يحتل سموحة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، حيث لعب من 27 مباراة، فقد فاز بـ10 مواجهات وتعادل فى 9 لقاءات وتلقى 8 هزائم.

في المقابل، يأتي انبى في المركز الخامس بجدول الدورى، برصيد 42 نقطة، فقد خاض من 28 مباراة، فاز فى 11 لقاءات وتعادل فى 9 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 8 لقاءات.