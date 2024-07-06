توني كروس يعلن اعتزاله رسميا في بيان مؤثر ويعتذر لنجم أسبانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نجم وسط منتخب المانيا ونادي ريال مدريد اعتزاله اللعب بشكل رسمي ونهائي بعد خروج منتخب المانيا من بطولة يورو 2024 من الدور ربع النهائي على يد منتخب أسبانيا بالخسارة بهدفين لهدف على ملعب مرسيدس بنز ارينا بمدينة شتوتجارت .

وكان توني كروس قد اعلن اعتزامه اللعب بشكل نهائي بعد فوزه مع نادي ريال مدريد بلقب دوري أبطال اوربا مؤكدا انه سيعتزل بشكل كامل عقب يورو 2024 والمشاركة مع منتخب المانيا في البطولة .

واصدر توني كروس بيانا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ( أنستجرام ) قال فيه : سعيد بالعودة من جديد الى المانيا رغم الحزن والاسى الذي يعتصرني منذ لحظة اطلاق صافرة النهاية لمباراة الامس امام أسبانيا . لقد كنت عضوا بالمنتخب الالماني لسنوات طويلة لكني لم اشاهد في السنوات الاخيرة المنتخب مثلما شاهدته مؤخرا . لم اتوقع ابدا ان تكون لنا فرصة واقعية للفوز بلقب اليورو والمنافسة على قدم المساواة مع المنتخبات الكبيرة الموجودة وان نكون بين الافضل من جديد لذلك ان فخور للغاية بما قدمناه في البطولة وعلى المانيا كلها ان تشعر بهذا الفخر .

واضاف توني كروس : اوجه شكر خاص لكل من ساهم وجعل هذه النسخة من البطولة الاوربية نسخة خاصة للغاية وعلى المستوى الشخصي اقدم شكري الحار و تقديري الكبير لما احاطتموني به من حب و تقدير .

وناشد توني كروس جماهير المانيا في بيانه قائلا : كلمة اخيرة . الان حظيت المانيا من جديد بما تريده فلا تجعلوا الحلم يهرب منا من جديد فطريق هذا الفريق يجب ان يستكمل وسيكون هذا من خلال الوقوف الى جانب الفريق في الايام الصعبة واستطيع ان امنحكم ثقتي في ان هذا الفريق بذل كل ما في جهده لتحقيق الانتصار .

واختتم توني كروس بيانه قائلا : اقدم اعتذاري وتمنياتي بالشفاء العاجل لنجم اسبانيا بيدري . بالقطع لم اكن اقصد ايذائك . اتمنى لك التعافي سريعا فأنت لاعب كبير .

يذكر ان الجهاز الطبي لمنتخب اسبانيا اعلن انتهاء البطولة بالنسبة للنجم بيدري بعد اصابته في بداية المباراة امام منتخب المانيا .