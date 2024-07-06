أوفا على رأس تشكيل إنبي أمام سموحة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي بقيادة سيد ياسين، التشكيل الرسمي لمواجهة سموحة، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

وتقرر انطلاق مباراة سموحة أمام إنبي في تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب الإسكندرية.

تشكيل إنبي أمام سموحة

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - علي فوزي - سيف الخشاب.

خط الوسط: أحمد العجوز - رفيق كابو - مودي ناصر - صلاح زايد.

خط الهجوم: أحمد أوفا - مصطفى دويدار.

الجدير بالذكر أن إنبى يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 42 نقطة، فقد خاض من 28 مباراة، فاز فى 11 لقاءات وتعادل فى 9 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 8 لقاءات.

بينما سموحة يأتي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، حيث لعب من 27 مباراة، فقد فاز بـ10 مواجهات وتعادل فى 9 لقاءات وتلقى 8 هزائم.