شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش ينعى أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

نعى البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، والذي توفى فجر اليوم، السبت، بعد تدهور حالته الصحية.

وأرسل كيروش رسالة الى أسرة اللاعب أحمد رفعت كالتالى "أحمد رفعت.. الموهوب بالفطرة الذي ولد ليستمتع بروحه وقلبه بالجانب الجميل من اللعبة.. كان لعبه ساحر وحافل بالمهارات.. كان يجلب السحر لملاعب كرة القدم لقد كان من دواعي فخري أن شاركت حياتي مع أحمد رفعت وسيظل في قلبي وسأدعو له.. وواثقون من أن الله سيحميه برحمته شكرًا لك يا صديقي العزيز على كل ما قدمته لكرة القدم ولمصر ولي.. كارلوس كيروش".

وكشف مصدر مقرب من أحمد رفعت، صانع ألعاب مودرن سبورت الذي توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ، كواليس الدقائق الأخيرة فى حياة لاعب مودرن سبورت.

وقال المصدر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن أحمد رفعت توقف قلبه وسقط بشكل مفاجئ فى الثالثة فجر اليوم، قبل أن تهرع أسرته للاتصال بالطبيب المعالج.

وأضاف المصدر، أنه تم نقل أحمد رفعت للمستشفى بشكل عاجل، بناءً على توجيهات الطبيب، وخضع لعملية إنعاش قلبى رئوي متقدم لمدة ساعة و45 دقيقة، تلقى فيها رفعت صدمات كهربية وكل أدوية الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم، ولكن القلب لم يستجب، ليتم إعلان وفاته.

وكان أحمد رفعت يخضع لمتابعة بشكل دوري من خلال جهاز تم تركيبه على صدره، لمشاهدة كل الوظائف الحيوية، أهمها رسم القلب وضربات القلب، وظهر على الجهاز أن القلب متوقف ولا يوجد أي نشاط كهربائي بشكل نهائي.