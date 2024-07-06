شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل سموحة وإنبى فى مباراة اليوم بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، تشكيل فريقه الذى يخوض به مباراة إنبي على ستاد "الإسكندرية" بعد قليل ضمن الجولة الثلاثين من دوري NILE.
ويتكون تشكيل سموحة من:
حارس المرمى: محمد أشرف
خط الدفاع: عبدالرحمن عامر - أحمد خالد - جاستين آرثر - بركات حجاج.
خط الوسط: عمرو قلاوه - دكو دودو - محمد كناريا - حمدي علاء.
خط الهجوم: حسام حسن - مصطفى البدري.
فيما قرر سيد ياسين، المدير الفني لنادي إنبي، الدفع بالتشكيل التالى أمام سموحة:
حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.
خط الدفاع: أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - علي فوزي - سيف الخشاب.
خط الوسط: أحمد العجوز - رفيق كابو - مودي ناصر - صلاح زايد.
خط الهجوم: أحمد أوفا - مصطفى دويدار.
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