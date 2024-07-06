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تشكيل سموحة وإنبى فى مباراة اليوم بدورى NILE

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القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، تشكيل فريقه الذى يخوض به مباراة إنبي على ستاد "الإسكندرية" بعد قليل ضمن الجولة الثلاثين من دوري NILE.

ويتكون تشكيل سموحة من:

حارس المرمى: محمد أشرف

خط الدفاع: عبدالرحمن عامر - أحمد خالد - جاستين آرثر - بركات حجاج.

خط الوسط: عمرو قلاوه - دكو دودو - محمد كناريا - حمدي علاء.

خط الهجوم: حسام حسن - مصطفى البدري.

فيما قرر سيد ياسين، المدير الفني لنادي إنبي، الدفع بالتشكيل التالى أمام سموحة:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - علي فوزي - سيف الخشاب.

خط الوسط: أحمد العجوز - رفيق كابو - مودي ناصر - صلاح زايد.

خط الهجوم: أحمد أوفا - مصطفى دويدار.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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