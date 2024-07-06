شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المنتخب الوطني والأندية المصرية يودعون أحمد رفعت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شارك عدد من اللاعبين في تشييع جثمان اللاعب أحمد رفعت، بمقابر العائلة بقرية إبشان فى محافظة كفر الشيخ، في الجنازة عقب أداء صلاة الجنازة على جثمانه بمسجد المغفرة، ورافقه عدد من لاعبي المنتخب والنادي الأهلي واللاعبين القدامى، منهم محمود عبدالمنعم كهرباء، وعبد الظاهر السقا، وعمرو السيسي، ومحمود جنش، وهيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن سبورت، وكل اللاعبين، وحسين السيد، وأحمد عاطف، ومنجا، وعمرو رمضان، وحازم إمام لاعب الزمالك، ومروان محسن.

وعقب تشييع جثمان اللاعب أحمد رفعت، توجه اللاعبون للسرادق المقام بقرية فودة سلطان التابعة للوحدة المحلية لقرية إبشان بمركز بيلا بكفر الشيخ، وتلقى محمود رفعت، شقيق اللاعب أحمد رفعت العزاء.



الاعبون بالسرادق



الاعبون يودعون جثمان الاعب أحمد رفعت



جانب من الاعبين بالسرادق



جانب من الاعبين المشاركين



جانب من سرادق العزاء



عدد من الاعبين بسرادق العزاء