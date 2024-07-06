ثلاثي هجومي يقود إنجلترا أمام سويسرا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، التشكيل الرسمي لمواجهة سويسرا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وتقرر انطلاق مواجهة سويسرا وإنجلترا في تمام السابعة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب اسبرت أرينا.

وسيواجه الفائز من مباراة اليوم "سويسرا وإنجلترا"، الفائز من مواجهة هولندا وتركيا والتي ستقام في العاشرة مساءً، في دور نصف النهائي.

تشكيل إنجلترا أمام سويسرا

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، ايزري كونسا، كيران تريبيير.

خط الوسط: ديكلان رايس، كوبي ماينو، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، فيل فودين، هاري كين.