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بامبو يقود تشكيل البنك الأهلي أمام زد بالدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى، عن التشكيل الرسمي لمواجهة زد، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز. 

ومن المقرر انطلاق مواجهة البنك الأهلي وزد في تمام السابعة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

تشكيل البنك الأهلي أمام زد

حراسة المرمى: أحمد صبحي

الدفاع: أيمن أشرف، سعيدو سيمبوري، محمود الجزار، محمد بسيوني، يعقوبو 

خط الوسط: محمد فتحي، احمد النادري، محمد هلال. 

الهجوم:  كريم بامبو، ياو أنور.                         

فيما أتت قائمة البدلاء كالتالي: 

حسن شاهين، محمود قاعود، محمود سيد، عاصم صلاح، سيرچي أكا، عماد فتحي، أحمد مدبولي، موسى فراوي، جريندو

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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