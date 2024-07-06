نوير يكشف حقيقة رغبته في الاعتزال الدولي بعد توديع اليورو

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض المنتخب الألماني الأول لكرة القدم لخسارة أمام نظيره الإسباني بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وودع بذلك المنتخب الألماني بطولة أمم أوروبا 2024، على الرغم من أنه كان المرشح لتحقيق اللقب.

وكشف نوير حقيقة رغبته في الاعتزال الدولي، حيث قال في تصريحات أبرزتها صحيفة "De Welt": "لأكون صريحًا، لا أفكر في الاعتزال خلال الفترة الحالية".

وأضاف: "لن يكون من الجيد أن أفكر في الاعتزال مع السنوات الأخيرة لمسيرتي في كرة القدم من الناحية النفسية، بالتأكيد، سيأتي الوقت الذي سأفعل فيه ذلك ولكن لن يكون الآن".

وكانت تقارير صحفية ألمانية، قد أشارت إلى أن نوير لديه رغبة جادة في اعتزال اللعب الدولي خلال المرحلة الحالية، خاصة بعد خروج المنتخب الألماني من اليورو.