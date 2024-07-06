نوير يوضح موقفه من اللعب في السعودية وقطر

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح مانويل نوير، الحارس الأساسي للمنتخب الألماني وبايرن ميونخ، موقفه من اللعب في السعودية وقطر خلال الفترة المقبلة، بعد الأنباء التي ترددت حول رحيله عن العملاق البفاري.

وكانت الجماهير الألمانية قد تعرضت لصدمة كبيرة، بالأمس الجمعة، بعدما ودع المنتخب منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وتحدث نوير في تصريحات صحفية عن مستقبله مع بايرن ميونخ، فقال: "لا يجب أن تقول لا أبدًا لأي شيء مهما حدث خاصة في البايرن، لكنني لن أذهب إلى السعودية أو قطر".

وتابع: "ربما الدوري الأمريكي، أعتقد هذا سيكون خيارًا، لقد تحدثت مع باستيان شفاينشتايجر عن الأجواء هناك بعد لعبه مع شيكاغو فاير".

وأكمل: "هناك عقبة في الدوري الأمريكي، وبالطبع سأدرس هذا الخيار جيدًا، لأنهم يلعبون كثيرًا على العشب الصناعي وهو ليس مثاليًا لحارس المرمى".

وأتم نوير تصريحاته: "لقد تلقيت العديد من العروض خلال مسيرتي الكروية، ولكن كنت أعلم دائمًا أن بايرن ميونخ هو المكان الأفضل بالنسبة لي، وذلك بسبب الأجواء والفريق، لم يكن هناك مكان أستمتع فيه بنفسي أكثر من ذلك".