الاتحاد الإسباني يكشف تطورات إصابة بيدري

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم تطورات إصابة لاعب وسط المنتخب وبرشلونة بيدري، خلال مواجهة ألمانيا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وكان المنتخب الإسباني قد نجح في التأهل للدور نصف النهائي من كأس الأمم الأوروبية "2024"، بعدما حقق الفوز على نظيره الألماني بهدفين مقابل هدف واحد.

وخرج بيدري بعد بداية مباراة ألمانيا وإسبانيا بـ 8 دقائق، عقب التدخل القوى من قائد الماكينات الألمانية توني كروس.

وقام الاتحاد الإسباني لكرة القدم باصدار بيانًا حول إصابة بيدري، حيث جاء فيه: "أوضحت الفحوصات الطبية التي أجريت أن بيدري جونزاليس يعاني من التواء جانبي داخلي من الدرجة الثانية في ركبته اليسرى".

وتابع البيان: " اللاعب الإسباني سيبقى في ألمانيا حتى نهاية يورو 2024".