يورو 2024.. تشكيل سويسرا أمام إنجلترا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للمنتخب السويسري بقيادة مورات ياكين، التشكيل الرسمي لمواجهة إنجلترا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا 2024.

ومن المقرر انطلاق مواجهة سويسرا أمام إنجلترا في تمام السابعة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب اسبرت أرينا.

ونجح المنتخب السويسري في التأهل للدور ربع النهائي من اليورو، بعد الفوز على نظيره الإيطالي، فيما تأهلت إنجلترا على حساب سلوفاكيا.

تشكيل سويسرا أمام إنجلترا

حراسة المرمى: يان سومير.

خط الدفاع: فابيان شار، مانويل أكانجي، ريكاردو رودريجيز.

وسط الملعب: ابيتشير، تشاكا، فرولير، ريدير.

الهجوم: ندوي، بيريل إمبولو، فارجاس.

البدلاء: مفوجا، كولبيل، ستيرجيو، إيلفيدي، دينيس زكريا، أوكافور، ستيفين، زوبير، زيسجير، سييرو، دواه، شاكيري، جاشاري، العمدوني.