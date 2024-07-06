شادي حسين على رأس تشكيل زد أمام البنك الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، عن التشكيل الرسمي البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

ويقود شادي حسين هجوم زد خلال مواجهة البنك الأهلي، في المباراة التي يشهدها ملعب القاهرة الدولي.

تشكيل زد أمام البنك الأهلي

حراسة المرمى : علي لطفي

الدفاع : محمد رضا - أحمد زكي - محمد إسماعيل - مصطفى العش

الوسط : أحمد الصغيري - ماتا ماجاسا - بيتر موتوموسي - عبدالرحمن البانوبي

الهجوم : مصطفى زيكو - شادي حسين

وتقرر انطلاق مواجهة البنك الأهلي وزد في تمام السابعة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.