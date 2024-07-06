الكشف عن حجم إصابة بيدري ومدة غيابة في يورو 2024

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، عن مستجدات إصابة بيدري جونزاليس، لاعب وسط المنتخب ونادي برشلونة، التي تعرض لها خلال مباراة ألمانيا في ربع نهائي بطولة يورو 2024.

وأكدت الفحوصات الطبية التي أجريت لبيدري إصابته بالتواء جانبي داخلي من الدرجة الثانية في ركبته اليسرى.

وبناءً على ذلك، سيغيب بيدري عن بقية مباريات بطولة يورو 2024، وسيبقى في ألمانيا حتى نهاية البطولة لتلقي العلاج.

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وكان بيدري قد تعرض للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة ألمانيا، بعد تدخل قوي من توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد.

ويلتقي منتخب فرنسا نظيره إسبانيا، يوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر يوليو الجاري، في الدور قبل النهائي من اليورو.

وتنطلق صافرة بداية مباراة فرنسا ضد إسبانيا عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

غيابات إسبانيا في نصف نهائي اليورو أمام فرنسا

ويغيب عن منتخب فرنسا 4 لاعبين، موراتا وكارفخال ولي نورماند بسبب تراكم بطاقات، بالإضافة إلى بيدري بداعي الإصابة.

جدير بالذكر أن منتخب فرنسا تأهل على حساب البرتغال بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بينما فازت إسبانيا على ألمانيا بهدفين مقابل هدف.