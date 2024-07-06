موعد مباراة الأرجنتين ضد كندا فى نصف نهائي كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة

يقدم موقع “كورة 365″، موعد مباراة منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، أمام كندا، في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024.

وتأهل منتخب الأرجنتين، لنصف نهائي كوبا أمريكا، بعد الفوز على الإكوادور بركلات الترجيح بنتيجة 4/2، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وعلى الجانب الأخر، تمكن منتخب كندا، من الفوز على فنزويلا، بركلات الترجيح، بعد التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق.

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موعد مباراة الأرجنتين أمام كندا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024

ومن المقرر أن تقام مواجهة الأرجنتين أمام كندا، فجر يوم الأربعاء المقبل، 9 يوليو، في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة والسعودية.

تشكيل منتخب الأرجنتين المتوقع أمام كندا