بعد وفاة أحمد رفعت.. مرتضى منصور يهدد ويتوعد المتسبب في الأزمة

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدراة نادي الزمالك السابق، عن وفاة أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت، والأبيض سابقًا.

وكتب مرتضى منصور، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك:” اصبروا حقه أن شاء الله مش هيضيع لازم يبقي فيه حد لبلطجة الوسط والاعلام الرياضي”.

وتابع:” احمد رفعت الله يرحمه مش أول الضحايا ولا آخرهم طول ما البلطجية اللي متصورين انهم فوق القانون والبشر متسابين مبرطعين في الرياضة وفي الاعلام”.

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وواصل:” الله يرحمك يا احمد شاب مؤدب موهوب يتيم مكسور علشان مالكش ظهر حقك مش هيضيع”.

وأعلن نادي موردن سبورت وفاة لاعب الفريق أحمد رفعت بعد صراع طويل مع المرض، حيث شيعت جنازة اللاعب في قرية أبشان بمركز بيلا محافظة كفر الشيخ بعد صلاة الظهر اليوم.

وكان أحمد رفعت قد تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري في شهر رمضان الماضي، قبل أن يظل قرابة الشهر في المستشفى ويخرج بعد تحسن حالته الصحية.

وخضع أحمد رفعت لملاحظة طبيبة الفترة الماضية بمنزله، إلا أنه تعرض لأزمة صحية خلال الساعات الأخيرة، وعلى إثرها تم نقله إلى المستشفى حيث وافته المنية.