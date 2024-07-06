بسبب رغبة بنزيما.. الاتحاد يتراجع عن التعاقد مع بيولي

فجرت تقارير صحفية مفاجأة بتوقف مفاوضات نادي الاتحاد السعودي مع الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب ميلان السابق، لتولي تدريب الفريق خلفًا للأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

كان يُتوقع تعيين بيولي مدربًا للاتحاد لمدة 3 مواسم، لكن المفاوضات توقفت بسبب رغبة الفرنسي كريم بنزيما، في تولي مدرب آخر تدريب الفريق السعودي.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودي أن بنزيما قائد الاتحاد يرغب في التعاقد مع مواطنه كريستوف جالتييه، مدرب الدحيل القطري الحالي.

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وبحسب الصحيفة تسارعت مفاوضات الاتحاد مع إدارة الدحيل لضم جالتييه منذ الخميس الماضي حيث عرض الاتحاد راتبًا سنويًا قدره 12 مليون يورو لعقد مدته 3 مواسم، بتكلفة إجمالية 36 مليون يورو.

وفي نفس الوقت لا يمانع جالتييه الانتقال إلى الاتحاد بشرط موافقة ناديه الحالي حيث بات قريبًا من تولي المنصب.

وفي نفس الوقت كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن عدم رضا المدير الرياضي للاتحاد، الإسباني رامون بلانيس، عن خطوة التعاقد مع جالتييه حيث يفكر بلانيس في الرحيل من منصبه بسبب هذا القرار.

سبق لـ بنزيما وجالتييه أن لعبا معًا في نادي ليون الفرنسي موسم 2007-2008 وحققا لقب الدوري الفرنسي، وفاز بنزيما بلقب هداف الدوري بـ 20 هدفًا، وحصل على جائزة أفضل لاعب في فرنسا.