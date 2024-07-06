التشكيل الرسمي لمباراة إنجلترا ضد سويسرا في ربع نهائي يورو 2024

أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عن تشكيل لاعبيه لمباراة سويسرا، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

ويلتقي منتخب إنجلترا نظيره سويسرا، ضمن إطار منافسات دور الـ8 بكأس أمم أوروبا ” يورو 2024″ في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “اسبرت أرينا”.

وأعلن أيضًا مورات ياكين المدير الفني لمنتخب سويسرا الأول لكرة القدم عن تشكيل اللاعبين لمواجهة إنحلترا، ضمن منافسات يورو 2024.

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تشكيل إنجلترا اليوم أمام سويسرا في يورو 2024

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، ايزري كونسا، كيران تريبيير.

خط الوسط: ديكلان رايس، كوبي ماينو، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، فيل فودين، هاري كين.

تشكيل سويسرا اليوم أمام إنجلترا في يورو 2024

حراسة المرمى: يان سومير.

خط الدفاع: فابيان شار، مانويل أكانجي، ريكاردو رودريجيز.

وسط الملعب: ابيتشير، تشاكا، فرولير، ريدير.

الهجوم: ندوي، بيريل إمبولو، فارجاس.

البدلاء: مفوجا، كولبيل، ستيرجيو، إيلفيدي، دينيس زكريا، أوكافور، ستيفين، زوبير، زيسجير، سييرو، دواه، شاكيري، جاشاري، العمدوني.